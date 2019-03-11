Национальное собрание Франции одобрило создание франко-германской парламентской ассамблеи

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило создание совместной с ФРГ парламентской ассамблеи, призванной улучшить сотрудничество между двумя странами, в том числе по международным вопросам. Согласно трансляции на сайте Национального собрания, данное решение поддержало подавляющее большинство депутатов.

"Сегодняшняя резолюция представляет новый этап на пути усиления партнерства между ФРГ и Францией", - заявила министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо, выступая на закрытии дебатов. По ее словам, данный орган должен способствовать более сильному совместному ответу Парижа и Берлина на вызовы, стоящие перед Евросоюзом.

В парламентскую ассамблею войдут по 50 депутатов французского и германского парламента, возглавят ее председатели Нацсобрания и Бундестага. Заседания планируется проводить по меньшей мере раз в полгода поочередно во Франции и в Германии. Первый раз данный политический орган соберется в Париже 25 марта.

Повестка первого заседания пока неизвестна, хотя представитель Социалистической партии Валери Рабо заявила, что в ходе первой встречи следует обсудить размер госдолга Франции и уровень инвестиций в экономику ФРГ. Согласно предварительным планам, в будущем собираются обсуждать вопросы двусторонней политики, особенно по части приграничного взаимодействия, а также согласовывать позицию по международным темам и в области обеспечения безопасности.