США намерены в 2020 году выделить $75 млн военной помощи Европе и Евразии

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американская администрация планирует ассигновать в 2020 финансовом году по линии Госдепартамента на программы военной помощи странам Европы и Евразии, включая Украину, $75 млн. Об этом говорится в проекте американского федерального бюджета на будущий финансовый год, направленном в понедельник Белым домом на рассмотрение Конгресса.

Как отмечается в справочных документах к проекту бюджета, подготовленных внешнеполитическим ведомством, в целом на программы военной помощи зарубежным союзникам и партнерам Вашингтон собирается выделить в следующем году $5,371 млрд. Это на $23,9 млн больше, чем в текущем финансовом году.

Львиная доля этих средств ($5,040 млрд), как и прежде, предназначена для союзников США на Ближнем Востоке. "Стратегическими приоритетами в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока являются противодействие злонамеренному влиянию Ирана, обеспечение прочного разгрома [террористических группировок] ИГ ("Исламское государство" - здесь и далее прим. ТАСС), "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) и других", - отмечается в пояснительных документах.

Между тем в Европе и Евразии такими приоритетами названы "противодействие влиянию и агрессии России посредством укрепления потенциала союзников и партнеров". "Приоритетными получателями" американской военной помощи являются "Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва", заявляет Госдепартамент.