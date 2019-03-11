Россия считает дискуссию о ситуации в Иране на сессии СПЧ ООН политизированной

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия считает бесполезной тратой средств из бюджета ООН обсуждение ситуации в Иране в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом заявила в понедельник в Женеве на 40-й сессии СПЧ представитель российской делегации Наталья Золотова.

"Мы неоднократно говорили, что обсуждение в СПЧ ситуации с правами человека в Иране носит необъективный и политизированный характер. Исключением не стала и сегодняшняя дискуссия", - подчеркнула она.

Резолюцию Совета, учредившую мандат специальной процедуры по Ирану, российский дипломат назвала "ярким примером политизации СПЧ", а сам мандат - "бесполезной тратой средств из бюджета ООН". "Вновь предлагаем переориентировать эти деньги на проекты по техническому содействию государствам, которые его регулярно просят и не могут добиться", - сказала Золотова.

Она обратила внимание на "конструктивное сотрудничество Тегерана с процедурой Универсального периодического обзора", в рамках которой обязаны поочередно представлять доклады о положении в области прав и свобод все страны. "Считаем, что обсуждения иранского досье этого формата вполне достаточно", - заключила дипломат.

Вместе с тем в выступлении на сессии спецдокладчика ООН по Ирану Джаваида Рехмана прозвучала острая критика в адрес иранских властей. Представляя в понедельник свой доклад, Рехман утверждал, что меры по обеспечению правопорядка в стране сопровождаются систематическими нарушениями прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство.

В ответ на эти утверждения представитель Ирана заявила на сессии, что мандат спецдокладчика лишь "аккумулирует клише" о положении в области прав человека в стране. Она назвала лицемерными введенные против Ирана санкции, от которых страдает население. Обеспокоенность положением в области прав и свобод в Иране высказали в ходе дискуссии представители стран Евросоюза, тогда как делегации Кубы, Сирии, Венесуэлы, Белоруссии, Китая и КНДР подвергли критике мандат спецдокладчика по Ирану, учрежденный в СПЧ без согласия Тегерана.