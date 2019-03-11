В Брюсселе открывается донорская конференция по Сирии с участием 85 стран и организаций

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Третья международная донорская конференция по Сирии открывается во вторник в Брюсселе. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы до 14 марта собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние процесса урегулирования кризиса в этой стране.

Россию на конференции будет представлять заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Более 85 делегаций

Как сообщил Совет ЕС, более 85 стран и организаций подтвердили свое участие в конференции. Среди них, в частности, Россия, Казахстан, Китай, Турция, Иран, Ирак, США, Египет, Ливан, Саудовская Аравия, Пакистан, ОАЭ, Индия, Канада, Катар, все страны - члены Евросоюза.

Кроме того, на встречу приглашены Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная организация по миграции, Международный валютный фонд, Лига арабских государств, Международный комитет Красного Креста, ЮНЕСКО, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения. Конечно, в мероприятии примет участие ООН, которая вместе с ЕС организовала его, в частности спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В первый день конференции (во вторник) ожидаются прибытие делегаций и ряд встреч между неправительственными и общественными организациями. Главные выступления, заседания и сессии на министерском уровне пройдут 13-14 марта.

Без участия Сирии

Международная конференция по Сирии в очередной раз пройдет без участия ее властей, сообщил Совет ЕС. "Ни режим, ни оппозиция не приглашены на конференцию", - сказал ТАСС европейский источник.

При этом, как отметил Совет ЕС, представители гражданского общества в Сирии получили приглашение. "В этом году предприняты беспрецедентные усилия по привлечению в Брюссель сотен представителей сирийских, региональных и международных неправительственных организаций и организаций гражданского общества для углубленного обмена мнениями с международным сообществом", - пояснил ТАСС европейский источник.

Три аспекта повестки

"Представители более чем 85 стран и организаций соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить все ключевые аспекты сирийского кризиса: политический, гуманитарный и региональный. Конференция будет направлена на поддержание международного участия в оказании помощи сирийскому народу и принимающим [cирийских беженцев] общинам", - сообщил Совет ЕС. Он также отметил, что "особое внимание будет уделяться сирийским женщинам".

Как и в предыдущие годы, одним из главных сигналов конференции должен стать призыв к политическому урегулированию конфликта в Сирии. "ЕС подтвердит, что только политическое решение обеспечит прочную стабильность в Сирии, и вновь заявит о своей поддержке работы специального посланника ООН по Сирии и процесса под эгидой ООН по достижению внутрисирийского политического решения", - заявил Совет ЕС.

Гранты и займы

"Ожидается, что международное сообщество обновит свою мощную помощь сирийскому народу в Сирии и соседних странах, особенно в Иордании, Ливане, Турции, а также принимающим [беженцев] общинам", - сообщил Совет ЕС.

Он подчеркнул, что "масштабы потребностей в Сирии и регионе остаются ошеломляющими". "Около 11,7 млн человек нуждаются в помощи внутри страны, более 5,6 млн беженцев - в соседних странах. В прошлом году обязательства [участников конференции] по грантам составили €3,5 млрд на 2018 год и €3,4 млрд на 2019-2020 годы, - пояснил Совет. - Кроме того, международные финансовые учреждения и другие доноры объявили о предоставлении займов на сумму около €17,2 млрд. В этом контексте конференция будет стремиться поддерживать этот уровень международного участия в оказании помощи народу Сирии и региону".

Предстоящая конференция по Сирии станет третьей. Предыдущие встречи, посвященные гуманитарной ситуации в этой республике, состоялись в Брюсселе в апреле 2017 года и апреле 2018-го. По их итогам удалось собрать около €12 млрд.