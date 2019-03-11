Мэй добилась от ЕС юридически обязывающих гарантий в отношении ирландской границы

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась от Евросоюза новых юридически обязывающих гарантий по вопросу границы на острове Ирландия. Об этом телеканал Sky News сообщил в понедельник со ссылкой на главу секретариата британского кабинета министров Дэвида Лидингтона.

"Мы добились [внесения] юридически обязывающих изменений в соглашение о выходе [из Евросоюза]", - приводит телеканал слова Лидингтона. Это заявление было сделано накануне принципиально важного повторного голосования по Brexit в парламенте Соединенного Королевства, намеченного на вторник, и по итогам переговоров, которые у Мэй состоялись 11 марта в Страсбурге с руководством ЕС. Ранее британские законодатели отказывались принимать эту сделку без упомянутых гарантий.

Обращаясь к членам Палаты общин британского парламента, глава секретариата кабмина призвал их во вторник поддержать сделку с ЕС в ситуации, когда до Brexit остается всего 17 дней. "У депутатов есть выбор - проголосовать за сделку или ввергнуть страну в политический кризис. Сейчас пришло время объединиться и поддержать улучшенную сделку", - приводит телеканал его слова, адресованные в том числе и членам собственной Консервативной партии.

Тори придерживаются диаметрально противоположных взглядов на то, как должен состояться Brexit. В то время как одни выступают за сохранение наиболее тесных отношений с ЕС и после развода, намеченного на 29 марта, другие считают, что выход по жесткому сценарию, то есть без сделки вовсе, будет лишь выгоден для Великобритании.

По информации Sky News, позднее правительство намерено опубликовать два документа, ставших результатом переговоров с Брюсселем. Первый из них - совместный юридически обязывающий документ, который дополняет соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем и касается сроков действия спорного механизма "бэкстоп", ставшего главным камнем преткновения на переговорах. Эта договоренность гарантирует, что ЕС не сможет бесконечно затягивать "бэкстоп", а у Лондона будет возможность прекратить действие механизма с помощью независимого арбитра. В совместном заявлении оговариваются детали переговорного процесса, цель которого - заменить "бэкстоп" альтернативной договоренностью по вопросу об ирландской границе до 2020 года.

Второй документ - совместное заявление сторон, которое будет приложением к политической декларации, утвержденной на ноябрьском саммите ЕС вместе с проектом соглашения.