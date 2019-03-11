В Гаване назвали ложью заявления США о наличии кубинских военных в Венесуэле

ГАВАНА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство Кубы назвало ложной информацию о якобы наличии нескольких тысяч военных острова в Венесуэле, влияющих на политическую ситуацию. Об этом говорится в заявлении Революционного правительства острова, распространенном в понедельник.

"Среди тиражируемых США заявлений абсолютной клеветой является информация о том, что Куба располагает от 20 до 25 тыс. военнослужащих в Венесуэле, которые угрожают служащим вооруженных сил страны. Мы категорически отвергаем эту ложь и любые предположения о том, что существует некое политическое подчинение Венесуэлы Кубе", - говорится в заявлении. Власти карибской страны также осудили вмешательство американской администрации во внутренние дела Боливарианской Республики путем открытой поддержки оппозиции, введения санкций и организации атак против энергосистемы страны.

В начале марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об "очевидной" роли Кубы в "узурпации демократии и разжигании репрессий" в Венесуэле и отметил, что США продолжат ужесточать финансовые ограничения в отношении кубинских военных и разведслужб.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.