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Brexit
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Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit

Теперь стороны должны сделать окончательный выбор между упорядоченным выходом из ЕС или отказом от Brexit, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания договорились о юридических гарантиях для Лондона в отношении режима контроля ирландской границы, которые должны позволить утвердить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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"Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму "бэкстоп" (который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit - прим. ТАСС). Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения", - заявил Юнкер.

Брюссель и Лондон должны сделать окончательный выбор между упорядоченным выходом Великобритании из ЕС или отказом от Brexit.

"Наш выбор теперь очевиден: это либо достигнутое сегодня соглашение, или Brexit вообще может не состояться", - заявил Юнкер.

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Юнкер, Жан-КлодBrexitМэй, Тереза
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