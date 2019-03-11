Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания договорились о юридических гарантиях для Лондона в отношении режима контроля ирландской границы, которые должны позволить утвердить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму "бэкстоп" (который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit - прим. ТАСС). Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения", - заявил Юнкер.

Брюссель и Лондон должны сделать окончательный выбор между упорядоченным выходом Великобритании из ЕС или отказом от Brexit.

"Наш выбор теперь очевиден: это либо достигнутое сегодня соглашение, или Brexit вообще может не состояться", - заявил Юнкер.