ООН: межливийская национальная конференция состоится в течение месяца

ТАСС, 12 марта. Межливийская национальная конференция, нацеленная на урегулирование конфликта, состоится менее чем через месяц. Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе.

"МООНПЛ прилагает все усилия для решения материально-технических проблем и работает над созданием всех необходимых условий ради проведения этой встречи, которая состоится менее чем через месяц. Точная дата вскоре станет известна", - приводит его слова в понедельник информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

По словам Саламе, "предстоящая конференция будет исключительно ливийской и станет историческим моментом для страны, если различные ливийские стороны сумеют договориться о восстановлении государственной власти". Эмиссар ООН также анонсировал, что "на конференцию, призванную стать важнейшим этапом на пути к политическому урегулированию, приедут свыше 20 ливийских делегаций, представляющих, в частности, крупные города, партии, университеты, профсоюзы, племена, и другие члены гражданского общества".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и кабинет на востоке страны, который выступает совместно с Палатой представителей и поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения до сих пор не принесли результатов.

В мае прошлого года противоборствующие ливийские фракции на переговорах, которые состоялись во время Международной конференции по Ливии под эгидой ООН в Париже, договорились о проведении президентских и парламентских выборов в стране 10 декабря 2018 года. Позднее сроки были сдвинуты.

На минувшей неделе Сарадж заявил, что всеобщие парламентские и президентские выборы будут проведены в Ливии до конца 2019 года.