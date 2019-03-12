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ООН: межливийская национальная конференция состоится в течение месяца

По мнению эмиссара всемирной организации Гасана Саламе, она станет "историческим моментом для страны"

ТАСС, 12 марта. Межливийская национальная конференция, нацеленная на урегулирование конфликта, состоится менее чем через месяц. Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе.

"МООНПЛ прилагает все усилия для решения материально-технических проблем и работает над созданием всех необходимых условий ради проведения этой встречи, которая состоится менее чем через месяц. Точная дата вскоре станет известна", - приводит его слова в понедельник информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

По словам Саламе, "предстоящая конференция будет исключительно ливийской и станет историческим моментом для страны, если различные ливийские стороны сумеют договориться о восстановлении государственной власти". Эмиссар ООН также анонсировал, что "на конференцию, призванную стать важнейшим этапом на пути к политическому урегулированию, приедут свыше 20 ливийских делегаций, представляющих, в частности, крупные города, партии, университеты, профсоюзы, племена, и другие члены гражданского общества".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и кабинет на востоке страны, который выступает совместно с Палатой представителей и поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения до сих пор не принесли результатов.

В мае прошлого года противоборствующие ливийские фракции на переговорах, которые состоялись во время Международной конференции по Ливии под эгидой ООН в Париже, договорились о проведении президентских и парламентских выборов в стране 10 декабря 2018 года. Позднее сроки были сдвинуты.

На минувшей неделе Сарадж заявил, что всеобщие парламентские и президентские выборы будут проведены в Ливии до конца 2019 года.

Теги
ЛивияСарадж, ФаизХафтар, Халифа
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