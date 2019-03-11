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США намерены увеличить инвестиции в развитие ядерного арсенала

На соответствующие программы в 2020 финансовом году планируется направить $16,5 млрд
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© AP Photo/Charlie Riedel

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американская администрация планирует в 2020 финансовом году увеличить инвестиции по линии министерства энергетики США на программы, связанные с модернизацией и обеспечением безопасности ядерного арсенала страны. Об этом говорится в проекте американского федерального бюджета на будущий финансовый год, направленном в понедельник Белым домом на рассмотрение Конгресса.

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"Бюджет предусматривает увеличение инвестиций в ядерный арсенал США, чтобы обеспечить его современный характер, надежность, безопасность и эффективность", - отмечается в документе.

Как сообщается в справочных документах к проекту бюджета, в целом на проекты минэнерго, связанные с обеспечением национальной безопасности, Вашингтон в следующем году собирается выделить $23,7 млрд. Из них непосредственно на сохранение и модернизацию ядерного арсенала планируется выделить $8 млрд, а в целом на все программы, связанные с ядерными силами, в том числе модернизацию "стареющей инфраструктуры", обеспечение кибербезопасности объектов и усилия по нераспространению ядерного оружия - $16,5 млрд, что на 1,4 млрд больше, чем в текущем финансовом году.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

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