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Brexit

Лидер британских лейбористов призвал парламент отвергнуть сделку с ЕС о Brexit

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что переговоры о Brexit правительства Терезы Мэй провалились, призвав коллег-депутатов во вторник отвергнуть проект соглашения с ЕС. Таким образом лидер основной британской оппозиционной партии прокомментировал заявления премьер-министра Мэй о новом прорыве в дискуссиях с Брюсселем накануне решающего голосования.

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"Переговоры премьер-министра провалились. Достигнутое этим вечером соглашение с Европейской комиссией не содержит ничего, что приближалось бы к тем изменениям, которые Тереза Мэй пообещала парламенту, - говорится в распространенном заявлении Корбина. - Учитывая то, что ее [Мэй] сделка по Brexit была массово отвергнута, премьер- министр безрассудно тянула время, не сумела провести действенные переговоры с ЕС и отказалась обеспечить такую общую позицию по этой сделке, которую парламент мог бы поддержать".

"Именно поэтому депутаты должны отвергнуть эту сделку завтра [во вторник]", - уверен Корбин.

В понедельник вечером, выступая на пресс-конференции в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Мэй сказала, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия.

Теперь обновленная сделка с Евросоюзом будет вынесена во вторник на голосование в британском парламенте. В случае, если законодатели вновь, как и в январе этого года, отвергнут сделку, 13 марта они смогут высказаться по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. В том случае, если парламентарии выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

На настоящий момент Brexit запланирован на 29 марта.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitМэй, Тереза
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