Лидер британских лейбористов призвал парламент отвергнуть сделку с ЕС о Brexit

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что переговоры о Brexit правительства Терезы Мэй провалились, призвав коллег-депутатов во вторник отвергнуть проект соглашения с ЕС. Таким образом лидер основной британской оппозиционной партии прокомментировал заявления премьер-министра Мэй о новом прорыве в дискуссиях с Брюсселем накануне решающего голосования.

"Переговоры премьер-министра провалились. Достигнутое этим вечером соглашение с Европейской комиссией не содержит ничего, что приближалось бы к тем изменениям, которые Тереза Мэй пообещала парламенту, - говорится в распространенном заявлении Корбина. - Учитывая то, что ее [Мэй] сделка по Brexit была массово отвергнута, премьер- министр безрассудно тянула время, не сумела провести действенные переговоры с ЕС и отказалась обеспечить такую общую позицию по этой сделке, которую парламент мог бы поддержать".

"Именно поэтому депутаты должны отвергнуть эту сделку завтра [во вторник]", - уверен Корбин.

В понедельник вечером, выступая на пресс-конференции в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Мэй сказала, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия.

Теперь обновленная сделка с Евросоюзом будет вынесена во вторник на голосование в британском парламенте. В случае, если законодатели вновь, как и в январе этого года, отвергнут сделку, 13 марта они смогут высказаться по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. В том случае, если парламентарии выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

На настоящий момент Brexit запланирован на 29 марта.