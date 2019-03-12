Мадуро обвинил США в нападении на сферу энергоснабжения Венесуэлы

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. США несут ответственность за проблемы с энергоснабжением, затронувшие большую часть территории Венесуэлы. Такое мнение высказал в понедельник вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Империалистическое правительство США приказало провести эту атаку, когда поняло, что его попытки навредить Венесуэле оказались бесплодны", - сказал глава государства в ходе выступления, трансляция которого идет в Periscope. Ранее он уже выступал со схожими обвинениями, которые были отвергнуты Госдепартаментом США.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

Ранее в понедельник Мадуро сообщил, что власти продолжают работать над восстановлением подачи электричества. В тот же день Национальная ассамблея по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.