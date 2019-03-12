Республика Корея и США завершили командно-штабные учения 19-1 Dong Maeng

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США завершили во вторник совместные командно-штабные учения 19-1 Dong Maeng, которые проводились с 4 марта. Как сообщает южнокорейское министерство национальной обороны, они пришли на замену учениям Key Resolve, также проводившимся в формате компьютерной симуляции.

С южнокорейской стороны в учениях принимали участие представители минобороны, Комитета начальников штабов, командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил страны, а со стороны США - представители командования американским контингентом на Корейском полуострове и Тихоокеанского командования.

В сообщении отмечается, что, если Key Resolve делились на две части - оборона и контрнаступление, в ходе 19-1 Dong Maeng отрабатывались только меры отражения нападения условного противника. Длительность учений также была сокращена с двух до одной недели.

Сообщается, что учения 19-1 Dong Maeng, которые заменят командно-штабные Freedom Guardian, ранее ежегодно проводившиеся в августе, намечены на вторую половину года.

Ранее США и Республика Корея приняли решение сократить масштаб совместных военных учений и маневров на Корейском полуострове ради поддержки дипломатических усилий по снижению уровня напряженности и достижению полной денуклеаризации.

Широкомасштабные военные учения США и Южной Кореи были одним из основных факторов возможной эскалации противостояния на Корейском полуострове и традиционно вызывали резкую критику со стороны КНДР, которая считала их подготовкой к вторжению на Север.