Руководство правящей партии Японии допустило переизбрание Абэ на четвертый срок

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вполне может быть переизбран на четвертый срок на посту председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который становится и главой правительства. Это во вторник дал понять генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.

"Это вполне возможно", - цитирует его агентство Kyodo. Ранее сам глава японского правительства также позитивно высказался о возможности собственного переизбрания на посту председателя правящей партии, подчеркнув, что этот вопрос надлежащим образом будет решаться внутри ЛДП.

Либерально-демократическая партия Японии обладает большинством мандатов в парламенте, что позволяет ее представителям легко избирать своего лидера на пост главы правительства.

20 февраля Синдзо Абэ вышел на второе место по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, как ожидается, он станет абсолютным чемпионом по этому показателю за всю историю страны.