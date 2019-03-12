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Руководство правящей партии Японии допустило переизбрание Абэ на четвертый срок

Как отметил генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тосихиро Никай, подобный сценарий "вполне возможен"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ AP Photo/Koji Sasahara
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вполне может быть переизбран на четвертый срок на посту председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который становится и главой правительства. Это во вторник дал понять генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.

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"Это вполне возможно", - цитирует его агентство Kyodo. Ранее сам глава японского правительства также позитивно высказался о возможности собственного переизбрания на посту председателя правящей партии, подчеркнув, что этот вопрос надлежащим образом будет решаться внутри ЛДП.

Либерально-демократическая партия Японии обладает большинством мандатов в парламенте, что позволяет ее представителям легко избирать своего лидера на пост главы правительства.

20 февраля Синдзо Абэ вышел на второе место по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, как ожидается, он станет абсолютным чемпионом по этому показателю за всю историю страны.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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