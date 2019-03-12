Советники президентов Южной Кореи и США обсудили ситуацию вокруг полигона Сохэ в КНДР

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Начальник отдела национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чон Ый Ён и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили по телефону активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. Об этом сообщила во вторник администрация южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

"Стороны в телефонной беседе обсудили вопрос об активности на северокорейском полигоне Сохэ, а также другие проблемы, связанные с КНДР", - говорится в пресс-релизе. В администрации президента подчеркнули, что Сеул и Вашингтон "продолжают тесные контакты на уровне советов национальной безопасности".

По данным телеканала KBS, стороны также затронули направления дальнейших действий по урегулированию ситуации вокруг полигона, а также обсудили итоги второго северокорейско-американского саммита, прошедшего в Ханое 27-28 февраля.

Ранее Общественное радио США (NPR) со ссылкой на проведенный анализ снимков с коммерческих спутников выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время ракетного пуска. На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр Санымдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в прошлом году встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали этот запуск испытанием баллистической ракеты большой дальности.