США отзовут всех оставшихся сотрудников своего посольства в Венесуэле на этой неделе

ТАСС, 12 марта. Вашингтон отзовет на этой неделе всех оставшихся сотрудников посольства США в Венесуэле. Об этом госсекретарь Майкл Помпео сообщил во вторник в Twitter .

"США отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе, - написал он. - Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала в посольстве стало препятствием для политики Вашингтона".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Власти США ранее заявляли, что не намерены отзывать персонал своего представительства, но рекомендовали американским гражданам уехать из южноамериканской республики из-за внутриполитического кризиса. Сколько американских дипломатов до сих пор находятся в Каракасе, не уточняется.