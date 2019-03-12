Мадуро призвал сторонников властей к "активному сопротивлению" перед протестами оппозиции

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Сторонники властей Венесуэлы, в том числе члены "колективос" - вооруженных проправительственных группировок, - должны быть готовы действовать на фоне новых протестов оппозиции. Об этом заявил в понедельник вечером президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, выступая на государственном телевидении.

"Я обращаюсь ко всему огромному народному движению Венесуэлы,… местным комитетам снабжения и производства,… "колективос". Настало время активного сопротивления", - сказал глава государства. Днем во вторник (22:00 мск) венесуэльская оппозиция намерена организовать новые акции протеста по всей Венесуэле. Большая часть переживающей социально-экономический и политический кризис южноамериканской страны с 7 марта остается без электроснабжения, что еще сильнее осложнило жизнь миллионам ее граждан.

По данным НПО "Венесуэльский уголовный форум", только с 21 по 31 января текущего года в ходе антиправительственных выступлений были задержаны почти 970 человек. Согласно информации Управления комиссара ООН по правам человека, жертвами насилия во время манифестаций с 22 января стали не менее 40 венесуэльцев.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек.