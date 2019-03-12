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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

СМИ: в Индии ужесточили требования к пилотам Boeing 737 MAX

Главное управление гражданской авиации Индии также провело проверки самолетов этой модели

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 марта. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Индии (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) выпустило новые правила, ужесточающие требования к пилотам, летающим на авиалайнерах Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии.

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Как сообщает во вторник телеканал NDTV, ведомство потребовало, чтобы этими самолетами управляли только командиры воздушного судна, имеющие налет на этом типе авиалайнера не менее 1000 часов, а вторые пилоты - не менее 500 часов. Ранее таких ограничений не было.

Ведомство также сообщило, что по его распоряжению были проведены дополнительные проверки самолетов модели Boeing 737 MAX 8, в ходе которых не было выявлено ничего, "вызывающего беспокойство".

В Индии самолеты этого типа используют две авиакомпании - Jet Airways и SpiceJet. По данным телеканала, SpiceJet имеет 13 таких лайнеров, все из которых эксплуатируются. В составе парка Jet Airways есть пять таких самолетов, в настоящее время компания решила их не использовать.

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ИндияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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