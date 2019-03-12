СМИ: армия Пакистана сохраняет повышенную боеготовность на границе с Индией

ТАСС, 12 марта. Военная авиация и сухопутные войска Пакистана продолжают находиться в состоянии повышенной боеготовности спустя две недели после авиаудара индийских ВВС по лагерю террористов близ пакистанского города Балакот. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times .

"В полной готовности к выполнению боевых задач находятся истребители F-16 на востоке [Пакистана]. На Линии контроля в пакистанской части Кашмира продолжается дислокация частей 10-го армейского корпуса и бригады сил специального назначения ВС Пакистана", - приводит издание информацию индийских военных источников.

По их сведениям, самолеты F-16, полученные Исламабадом от США и Иордании, сохраняют повышенную боеготовность на авиабазах на всем протяжении границы с Индией. Сразу же после теракта 14 февраля против колонны индийских войск в штате Джамму и Кашмир, послужившего причиной напряженности в отношениях двух стран, Пакистан разместил на линии контроля дополнительные средства ПВО.

За последние два месяца пакистанская армия 467 раз нарушала режим прекращения огня на линии контроля в Кашмире, подвергая обстрелам позиции индийских воск из стрелкового оружия, минометов и 120-мм артиллерийских орудий. Наибольшая интенсивность таких провокаций отмечалась в феврале, сообщили источники. "Индийские войска готовы дать адекватный ответ на агрессивные действия Пакистана", - подчеркнули они.

Начало эскалации

14 февраля в Джамму и Кашмире в результате нападения террористов на колонну индийских военных погибли более 40 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке этой группировки и бездействии пакистанских властей в отношении террористов.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю группировки на пакистанской территории в районе Балакота. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны подвергли ракетным ударам военные объекты в штате Джамму и Кашмир. По итогам воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.