Лукашенко: Белоруссия должна противостоять деструктивным информационным потокам

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Белоруссия должна создать эффективные механизмы обеспечения информационной безопасности. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны, на котором обсуждается концепция информационной безопасности.

"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер указал на необходимость эффективной деятельности государства по обеспечению информационной безопасности, которая должна опираться "на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач".

Лукашенко сказал о заинтересованности властей в том, чтобы население получало полную и достоверную информацию, а также имело возможность защитить свои личные права в медиапространстве. Как отметил глава республики, Белоруссия не может не замечать новые риски, связанные с развитием информационного общества. "Нарастание в мире конфликтности и отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства", - считает Лукашенко.

Он выразил обеспокоенность наращиванием деструктивных воздействий на общество, манипулированием массовым сознанием, распространением недостоверной информации. "Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности", - заявил президент Белоруссии.