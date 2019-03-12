МИД Приднестровья опроверг заявление Додона о близости к урегулированию конфликта

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел непризнанного Приднестровья опровергло заявление президента Молдавии Игоря Додона о возможности быстрого урегулирования приднестровской проблемы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства.

"Специфическая активность молдавского чиновника, не обладающего должным уровнем полномочий в указанной сфере, наряду с неуместными тезисами о некой "близости" окончательного молдо-приднестровского урегулирования, к сожалению, только дезориентирует внешних участников и формирует искаженное представление о ситуации в переговорах", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что за построение независимого от Молдавии государства жители приднестровского региона высказались на референдуме 2006 года.

На прошлой неделе президент Молдавии в интервью одному из местных телеканалов заявил, что существующая международная обстановка благоприятствует решению приднестровской проблемы. По его мнению, в основе единого государства должна лежать сбалансированная внешняя политика и международно признанный статус постоянного нейтралитета. Додон считает, что стороны могли бы договориться достаточно быстро, но процесс тормозится политической нестабильностью в Молдавии.

Переговоры по урегулированию приднестровской проблемы ведутся в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Позиция непризнанной республики состоит в том, чтобы осложняющие переговоры вопросы политического урегулирования пока не поднимались. Вместо этого они предлагают сконцентрироваться на снятии взаимных барьеров и мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.