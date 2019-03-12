Тимошенко обвинила Генпрокуратуру и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины (СБУ) в покрывательстве и содействию коррупции и отмыванию средств в оборонном секторе.

"Открылись новые данные (по скандалу вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" - прим. ТАСС) о том, как руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины были полностью втянуты в махинации... им платили взятки и откаты", - сказала Тимошенко во вторник на пленарном заседании парламента. По ее словам, эти две силовые структуры "были в доле и в деле".

"Это шокирующая информация, но она замалчивается Верховной радой. Мы требуем вновь безотлагательно рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии", - заявила лидер фракции.

Накануне Тимошенко призвала действующего украинского президента Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и обвинила в коррупции и отмывании средств в оборонном секторе. Она заверила, что после президентских выборов, которые состоятся 31 марта, Порошенко и его подельники будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры.

По словам Тимошенко, Порошенко, в частности, связан с коррупцией в оборонной сфере через ранее принадлежавшее ему предприятие "Кузница на Рыбальском" и корпорацию "Богдан". Однако, указала Тимошенко, в парламенте страны покрываются сделки, связанные с "оборонными средствами", в частности, инициатива "Батькивщины о создании временной следственной комиссии в парламенте не была поддержана.

Скандал в оборонке

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" произошел за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко уволил Олега Гладковского и даже предложил ввести с состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО. Одновременно руководство "Укроборонпрома" отстранило директоров двух своих предприятий - директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении нескольких чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).