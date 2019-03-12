Австрия намерена открыть представительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Австрия намерена открыть генконсульство в Санкт-Петербурге и почетное консульство в Новосибирске. Об этом заявила во вторник глава МИД Австрии Карин Кнайсль по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы расширяем сеть консульских учреждений, ждем согласования с российской стороны. Мы планируем создание генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, а в Новосибирске планируем открытие почетного консульства", - сказала министр.

По ее словам, Вена заинтересована в сотрудничестве не только на уровне столиц и крупных городов, но также и на региональном уровне. "Поскольку речь идет о России, мы знаем, насколько это большая страна, поэтому в наших интересах работать и с регионами", - отметила она.

Кнайсль добавила, что Австрия заинтересована в развитии отношений с Россией в сфере искусства и экологии.