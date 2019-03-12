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Политический кризис в Венесуэле

МИД Испании выяснит причины задержания в Венесуэле своего подданного

Речь идет о журналисте Луисе Карлосе Диасе с испано-венесуэльским гражданством

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Власти Испании пытаются выяснить причины задержания в Венесуэле журналиста Луиса Карлоса Диаса с испано-венесуэльским гражданством. Об этом сообщил во вторник МИД пиренейского королевства.

"Подтверждаем, что речь идет о журналисте с двойным гражданством, - проинформировали в министерстве. - Посольство Испании находится в контакте с семьей [задержанного] и венесуэльскими властями, чтобы попытаться прояснить причины его задержания".

Ранее Национальный профсоюз работников СМИ южноамериканской страны сообщил, что журналист радиостанции Union Radio задержан властями Венесуэлы по подозрению в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. В понедельник вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал об аресте двух человек, которые пытались вывести из строя систему связи ГЭС.

Теги
ИспанияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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