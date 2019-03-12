Президент Польши заявил о наращивании военных расходов

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Польша намерена наращивать военные расходы. Об этом заявил во вторник президент страны Анджей Дуда на проходящей в Пражском граде международной конференции, приуроченной к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши.

"Мы [Польша] будем повышать расходы на оборону, будем укреплять армию, ВВС и ВМС, - сказал он. - Это необходимо сделать для защиты наших граждан, для укрепления демократии и свободы. Эти ценности мы и хотели защищать, вступив 20 лет назад в НАТО. Польша гордится своим членством в Североатлантическом альянсе".

Анджей Дуда высказался за усиление американского военного присутствия в Европе. "Армия США всегда была гарантией безопасности Европы. Присутствие американских войск помогло вернуть мир и спокойствие в Европу", - сказал он.

Глава Польши обвинил Россию в попытке восстановить утраченные сферы влияния. "Мы однозначно ощущаем возрождение империалистической политики России, расширения сфер влияния, присоединения других стран, стремление вернуть свою утраченную сферу влияния", - утверждал Анджей Дуда.

Об "угрозе" со стороны России говорил президент Словакии Андрей Киска. "Мы не можем делать вид, что угрозы от агрессивного поведения России и распространения лживой пропаганды не существует", - сказал он.

Также президент Словакии связал жизнь в "эпоху мира" и членство страны в НАТО. "То, что мы живем в эпоху мира, является следствием нашего членства в НАТО. Расширение НАТО на восток стало окончательным концом холодной войны", - сказал Киска.