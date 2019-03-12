Европарламент снял с Жан-Мари Ле Пена парламентский иммунитет

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) проголосовал за снятие с Жан-Мари Ле Пена, создателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"), парламентского иммунитета в связи с делом о создании фиктивных рабочих мест в ЕП. Голосование по соответствующей резолюции состоялось во вторник на сессии в Страсбурге, его трансляция велась на сайте ЕП.

Также депутаты выступили за снятие иммунитета с парламентария Доминик Бильд. Она проходит по тому же делу.

Как сказано в резолюции, в сентябре 2018 года министерство юстиции Франции обратилось к европейским депутатам с просьбой лишить иммунитета Ле Пена в связи с расследованием дела о создании в Европарламенте фиктивных рабочих мест. Политик подозревается в создании определенной схемы: некоторые сотрудники, числившиеся помощниками депутатов от "Нацфронта", в действительности не работали в Европарламенте, а их зарплаты напрямую передавались в казну партии.

В июне 2018 года Ле Пен отказался принять прибывших для взятия у него показаний двух сотрудников Главного управления по борьбе против коррупции и финансовых нарушений, мотивировав свой отказ наличием парламентского иммунитета. Суд Евросоюза ранее сообщил, что Ле Пену надлежит вернуть Европарламенту €320 тыс., необоснованно полученные им в виде зарплаты помощникам.

Дело о создании представителями партии фиктивных рабочих мест в ЕП было начато следователями в 2016 году.