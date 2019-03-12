Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) не намерен более рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. Об этом говорится в одобренном во вторник докладе Европарламента "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией". Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте ЕП.

"Европарламент подчеркивает, что в нынешних обстоятельствах Россия более не может считаться "стратегическим партнером", - сказано в принятом документе. Как отмечается в нем, Европарламент "считает, что принципы, изложенные в статье 2 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) более не соблюдаются, поэтому СПС следует пересмотреть". В статье 2 речь идет о необходимости уважения демократических принципов и прав человека в духе Хельсинского акта 1975 года, а также Парижской хартии для новой Европы 1990 года.

СПС было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "давно переросли этот документ".

Эти переговоры четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза: в 2008 году из-за кризиса с запретом Россией поставок на свой рынок зараженного польского мяса, второй раз - в том же 2008 году после операции России по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии. Еще через полгода они фактически застопорились до вступления России в ВТО. Последний раз они были приостановлены ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом, действующее СПС работает уже 30 лет.

Доклад Европарламента содержит обширный набор претензий ЕС к России, включая ситуацию на Украине, воссоединение Крыма с РФ, "дело Скрипалей" и другие. В этой связи Европарламент требует продления санкций ЕС, пока не будут выполнены минские соглашения и "не будет восстановлена территориальная целостность Украины". Целые разделы посвящены "отмыванию денег", "шпионской деятельности", "финансированию политических партий, выступающих против Евросоюза" - эту деятельность Россия осуществляет в Европе, считают в ЕП.

ЕП также принял во вторник поправку к докладу о политических отношениях с Россией, в которой выражается надежда на то, что РФ не выйдет из Совета Европы.

"Европейский парламент подчеркивает, что Россия является важным членом Совета Европы и международного сообщества, и выражает надежду, что ЕП сможет убедить Россию не покидать Совет Европы", - говорится в принятой поправке.

Евросоюз готов к диалогу

Евросоюз готов расширить диалог с Россией и развивать отношения с ней, но на определенных условиях, об этом также говорится в докладе "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией".

"Отношения Евросоюза с Россией должны быть основаны на принципах международного права, уважения прав человека, демократии и мирного урегулирования конфликтов, однако в настоящее время в результате игнорирования ею этих принципов отношения ЕС с Россией основываются на сотрудничестве в отдельных областях, представляющих общий интерес", - сказано в документе.

В нем подчеркивается, что "ЕС остается открытым для более прочных отношений и ведущего к ним диалога". "Евросоюз желает вернуться к отношениям сотрудничества с Россией, как только российские власти начнут выполнять свои международные и юридические обязательства и подтвердят подлинное устремление РФ восстановить нарушенное доверие. Конструктивные и предсказуемые отношения будут взаимовыгодны и в идеальном варианте [будут] отвечать интересам обеих сторон", - надеется Европарламент.

Сохраняющаяся конфронтация

"Нынешние сохраняющиеся разногласия и конфронтация между ЕС и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон, каналы связи [между сторонами] должны оставаться открытыми, несмотря на прежние разочаровывающие результаты. Новое разделение континента ставит под угрозу безопасность как ЕС, так и России", - отмечается в документе.

"Демонстрация Россией приверженности многостороннему порядку, основанному на установленных правилах, и его поддержка создадут условия для более тесных отношений с ЕС", - заявили в Страсбурге. Европарламент "подчеркивает важность сотрудничества между ЕС и Россией в рамках международного порядка, основанного на правилах и положительной позиции в международных и многосторонних организациях, в которые входит Россия, в частности, в рамках ОБСЕ". "Так следует поступать в отношении спорных вопросов и кризисных ситуаций", - отмечается в документе.

Европарламент считает, что "любые рамки отношений между ЕС и Россией должны основываться на полном уважении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, демократических принципов, прав человека и верховенства права, а также предусматривать диалог по вопросам управления глобальными вызовами, укрепления глобального управления и обеспечения соблюдения международных норм, чтобы обеспечить европейский режим мира, а также безопасность в странах - соседях ЕС и на Западных Балканах".

"Глобальные вызовы, которые касаются изменения климата, окружающей среды, обеспечения энергетической безопасности, цифровых технологий, алгоритмов принятия решения, искусственного интеллекта, внешнеполитических вопросов и вопросов безопасности, противодействия распространению оружия массового уничтожения, борьбы против терроризма и организованной преступности, вопросов защиты экологии Арктики, - все это требует избирательного взаимодействия с Россией", - уверены в ЕП. Там считают "важным добиваться снижения существующей напряженности и начать проведение консультаций с Россией, чтобы снизить риск недопонимания, неверного толкования и искажения фактов".

Сферы взаимодействия

Европарламент "рекомендует сосредоточить внимание [во взаимодействии с Россией] на вопросах, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки, Севера Европы и Арктического региона, борьбы против терроризма, насильственного экстремизма, распространения ядерного оружия, осуществления контроля над вооружениями, обеспечения стратегической стабильности в киберпространстве, борьбы против организованной преступности, нелегальной миграции и изменения климата".

Сотрудничество должно включать в себя и совместные усилия по сохранению одобренного СБ ООН Совместного всеобъемлющего план действий в отношении Ирана. Стороны также должны добиваться прекращения войны в Сирии, считают в ЕП.

В документе отмечается важность контактов между гражданами стран ЕС и России, в частности, через образование и культуру. Отмечаются успехи в осуществлении программ трансграничного сотрудничества между ЕС и Россией, а также "конструктивное сотрудничество в рамках партнерства "Северное измерение" в Баренцево-Евроарктическом регионе, которые приносят ощутимые выгоды гражданам приграничных районов и способствуют устойчивому развитию этих районов".

В новость были внесены изменения (16:28 мск) - содержит дополнительную информацию по тексту