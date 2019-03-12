Посол Южной Кореи рассказал о проработке сроков визита Путина в республику

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Южную Корею ожидается в 2019 году, точные сроки обсуждаются по дипломатическим каналам. Об этом заявил во вторник посол Республики Корея У Юн Гын в интервью российским информационным агентствам. "Президент Республики Корея во время своего государственного визита в Россию в июне прошлого года пригласил президента Путина посетить Республику Корея, и мы надеемся, что его визит состоится в этом году, — сказал дипломат. — Что касается конкретного графика визита, то будут проходить обсуждения по дипломатическим каналам с учетом графиков руководителей Республики Корея и Российской Федерации». Визит южнокорейского лидера в Россию состоялся в июне 2018 года. О киберугрозах Кроме того, Сеул планирует на международном уровне расширять усилия по борьбе с киберугрозами и тесно сотрудничать по этому вопросу в том числе с Россией. Об этом заявил во вторник посол страны в РФ У Юн Гын в интервью российским агентствам.

"Наше правительство [Южной Кореи] разделяет мнение международного сообщества о необходимости наращивания усилий реагирования на киберугрозы и в этом плане расширило свои усилия на двустороннем и многостороннем уровне для укрепления международного сотрудничества в данной сфере, — сказал он. — Правительство Республики Корея намерено и в дальнейшем тесно сотрудничать с другими странами, в том числе с российской стороной, и готово взаимодействовать в этом направлении". Посол напомнил, что Южная Корея и Россия с 2013 года провели три раунда консультаций по вопросам кибербезопасности и создали основу для сотрудничества в этой области. «Последний раунд двусторонних консультаций был проведен в Сеуле в январе этого года. Республика Корея и Россия в рамках этого раунда обсудили кибернормы, меры по укреплению доверия и меры по наращиванию потенциала на многосторонней арене, включая ООН», — указал дипломат. О денуклеаризации Корейского полуострова Также посол отметил, что его страна продолжит в качестве посредника прилагать усилия по налаживанию диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. «В течение двух последних лет правительство Республики Корея активно выступало в роли посредника в организации контактов между США и КНДР и продолжит прилагать усилия по налаживанию этого диалога, — обратил внимание дипломат. — Хотелось бы отметить, что целью является достижение полной и необратимой денуклеаризации и установление прочного мира на Корейском полуострове».