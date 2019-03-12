Тимошенко обвинила СБУ в давлении на членов ее партии

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в давлении на членов ее партии и сообщила о более 10 тыс. выписанных им повесток на допрос. Об этом она во вторник сообщила журналистам.

"Репрессии достигли апогея. СБУ вернула в Украину 37-й год сталинских времен, выписав приглашения или повестки на допрос для членов нашей партии. Таких повесток сегодня более 10 тыс.", - сказала она. Тимошенко добавила, что в СБУ вызываются люди из списков, куда включены члены партии, которые входят в участковые и окружные избирательные комиссии.

По ее словам, СБУ оказывает давление на этих людей, чтобы они отказались от работы на выборах. "Они запугивают их криминальными делами, заставляют выходить из партии и давать недостоверные свидетельства. И всем этим занимается СБУ вместе с генеральной прокуратурой", - сказала лидер партии.

Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. В избирательный бюллетень будут внесены 39 кандидатов. По последним рейтингам, во второй тур выходит кандидат в президенты Владимир Зеленский, а на то, чтобы стать его оппонентом, у действующего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фактически равные шансы.