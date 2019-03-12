СМИ: минобороны Германии решило засекретить данные о боеготовности Бундесвера

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ намерено засекретить новый доклад о состоянии боевой техники, стоящей на вооружении Бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Об этом сообщило агентство DPA.

По его сведениям, депутаты Бундестага (парламента) отныне смогут познакомиться с этим документом лишь на "закрытых" заседаниях парламентских комитетов и не будут иметь права публично обсуждать данные о боеготовности вооруженных сил. В то же время сам доклад будет более детальным, нежели ранее, заверил парламентариев генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн.

В новом докладе, как стало известно DPA, отмечается, что в настоящее время около 70% военной техники пригодно к использованию. Таким образом Бундесвер, "несмотря на значительную нагрузку", в состоянии выполнять свои задачи, считают в минобороны. Однако, по мнению Цорна, существуют значительные проблемы с подводными лодками класса 212A, транспортными вертолетами типа CH-53 и техническим состоянием самолетов Tornado.

Оппозиция немедленно подвергла критике решение засекретить новые оборонные данные. "Очевидно, ситуация с боеготовностью Бундесвера настолько плоха, что общественность не должна об этом знать", - приводит агентство слова эксперта по вопросам обороны фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиаса Линднера. Эксперт по оборонным вопросам от Левой партии (ЛП) Александер Ной высказал мнение, что упомянутое решение минобороны не позволит депутатам Бундестага в полной мере выполнять функции контроля за состоянием вооруженных сил.

О проблемах в вооруженных силах ФРГ известно давно. Еще в 2017 году СМИ сообщали о том, что Бундесвер из-за неудовлетворительного состояния собственных вертолетов вынужден был одалживать их у Общегерманского автомобильного клуба (АДАЦ). Аналогичные проблемы наблюдаются и с транспортными самолетами. В конце ноября 2017 года инспектор (командующий) ВВС ФРГ генерал- лейтенант Карл Мюльнер заявил, что ни один из 14 транспортников A400M не готов к полетам.