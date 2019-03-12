Посол Южной Кореи заявил, что визит Ким Чен Ына в Сеул состоится в ближайшем будущем

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Договоренность о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул остается в силе, он состоится в скором времени. Об этом заявил во вторник посол Республики Корея в Москве У Юн Гын в интервью российским информационным агентствам.

"В принятой в Пхеньяне совместной декларации руководители Республики Корея и КНДР объявили, что достигли договоренности об ответном визите председателя Ким Чен Ына в Сеул в ближайшем будущем, - отметил дипломат. - Насколько нам известно, лидеры двух стран свои намерения не меняли, и визит состоится".

"Конкретные сроки сейчас находятся на стадии согласования, так как это зависит от многих факторов", - добавил он.

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита, прошедшего в сентябре в Пхеньяне, лидер КНДР пообещал, что посетит Сеул в ближайшее время, однако до сих пор этого не произошло.