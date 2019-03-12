Страны Вишеградской группы ускорят повышение военных расходов

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Президенты стран Вишеградской группы по завершении состоявшейся в Пражском граде во вторник международной конференции, приуроченной к 20-й годовщине вступления в НАТО Чехии, Венгрии и Польши, заявили журналистам о повышении их государствами в ближайшие годы расходов на оборону.

"Планируется, что Польша в 2030 году будет расходовать на оборону 2,5% от [национального] ВВП, - сообщил президент Польши Анджей Дуда. - Я предложил быстрее повышать военные расходы, исходя из улучшающейся экономической ситуации в Польше, чтобы они достигли 2,5% от ВВП уже в 2024 году".

Президент Словакии Андрей Киска сказал журналистам, что самое позднее его страна достигнет уровня военных расходов в 2% от ВВП до 2024 года. "Похоже, что это обязательство [перед НАТО] мы выполним до 2022 года", - отметил он. Словацкий лидер также выразил непонимание по поводу принятого в понедельник министерством обороны республики решения отказаться от $105 млн, которые США готовы были выделить в качестве финансовой помощи на модернизацию аэродромов ВВС Словакии.

Президент Чехии Милош Земан информировал, что страна хочет "достичь уровня расходов на оборону в 2% ВВП в 2024 году". Он напомнил, что такое количество средств республика уже тратила на военные нужды в 1998-2002 годах, когда он возглавлял чешское правительство.

Венгрия намерена повысить уровень оборонных расходов до 2% национального ВВП к 2024 году. "До 2024 года мы обязались достичь двухпроцентного уровня этих трат. Оборонные расходы мы повышаем постепенно. Для нас целевой датой является 2024 год", - подчеркнул президент Венгрии Янош Адер.