В Раде требуют от Тимошенко раскрыть детали ее финансирования Коломойским

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. За три недели до президентских выборов на Украине набирает обороты "война компроматов". Во вторник глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов обвинил кандидата в президенты от партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в сговоре с миллиардером Игорем Коломойским и потребовал от нее раскрыть детали финансовых договоренностей с олигархом.

Выступая с трибуны парламента, Герасимов представил депутатам запись телефонного разговора, якобы имевшего место между Тимошенко и Коломойским, которая, по его словам, демонстрирует двойные стандарты кандидата в президенты: "На публике - искренние угрозы олигархам, а за кулисами - целование в десна".

"Мы требуем публичную информацию о финансовых аспектах ваших договоренностей с Игорем Валерьевичем Коломойским", - заявил депутат.

Признав, что само происхождение этой записи оставляет вопросы, представитель президентского блока тем не менее заявил, что у него лично она не вызывает сомнений. "Сегодня вся страна обсуждает эту запись. Но для нас в этой записи нет ничего нового, потому что он демонстрирует то, что мы и так хорошо знаем. У Игоря Коломойского есть два кандидата на выборах - это (Владимир) Зеленский и Тимошенко", - заявил он.

Сама лидер "Батькивщины" отреагировала на обвинения рассказом об очередной части расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере, к которым оказались причастны не только правоохранительные органы, но и лица из ближайшего окружения президента Порошенко.

Обнародованное около недели назад журналистское расследование о махинациях в оборонной сфере уже повлекло за собой череду отставок, уголовных дел и обвинений в адрес высших должностных лиц государства, а Порошенко вынужден был отправить в отставку ряд руководителей.

Выборы президента должны состояться на Украине 31 марта.