Президент Молдавии одобрил решение правительства повысить пенсии

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон одобрил решение повысить пенсии и ряд других выплат социально уязвимым категориям, которое было принято правительством в обход парламента. Об этом глава республики сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

"Определили законы социального характера, которые были промульгированы в срочном порядке. <…> Законы, касающиеся сферы экономики, находятся на рассмотрении", - уточнил Додон.