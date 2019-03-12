Президент Молдавии одобрил решение правительства повысить пенсии

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон одобрил решение повысить пенсии и ряд других выплат социально уязвимым категориям, которое было принято правительством в обход парламента. Об этом глава республики сообщил во вторник на своей странице в Facebook.
"Определили законы социального характера, которые были промульгированы в срочном порядке. <…> Законы, касающиеся сферы экономики, находятся на рассмотрении", - уточнил Додон.
О внеплановой индексации пенсий на 5,3%, а также денежных премиях к Пасхе объявил на прошлой неделе лидер контролирующей правительство Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. Новоизбранный парламент Молдавии еще находится на стадии формирования своих органов. В этой ситуации кабинет министров воспользовался конституционным правом утверждать под свою ответственность некоторые решения, которые находятся в компетенции законодателей.