Экс-глава МИД Югославии назвал агрессию НАТО 1999 года переломной для отношений в мире

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Агрессия Североатлантического альянса против Югославии 1999 года стала переломной точкой для глобальной системы международных отношений. Об этом заявил во вторник бывший министр иностранных дел Союзной республики Югославия с 1998 по 2000 годы Живадин Йованович в рамках видеомоста Москва - Белград "20-летие со дня незаконной военной интервенции стран-членов НАТО в суверенную Югославию", трансляция которого велась из Белградского медиа-центра.

"Агрессия блока НАТО 1999 года против Союзной Республики Югославия не была "маленькой войной", это была война глобальных целей. Эта агрессия и сегодня, спустя 20 лет, ничем не может быть оправдана, также не может быть уменьшена ответственность стран-агрессоров и их правительств. Это была точка перелома в глобальных отношениях - от уважения основных принципов международных отношений и Декларации ООН к глобализации и интервенционализму. Ситуация продолжилась развитием интервенционализма в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и во многих других точках планеты", - заявил Йованович.

"Это была война Европы против самой себя. Бомбы падали и разоряли Сербию, но они также уничтожали договоры в Потсдаме, Тегеране, Ялте. Эти бомбы были сброшены и на итоговый документ в Хельсинки 1975 года, и на всю систему ООН. Это была попытка уничтожить международную глобальную систему, созданную по итогам Второй мировой войны", - подчеркнул экс-министр.

По словам Йовановича, сегодня агрессия Запада в отношении международного права продолжается в других формах. Выходом из такой ситуации экс-глава МИД видит развитие сотрудничества с Россией. "Мы должны и далее укреплять и развивать всестороннее сотрудничество глобального характера, глобального партнерства между Сербией и Россией в том же ключе, как это было в ходе недавнего визита в Белград президента РФ Владимира Путина", - заявил он.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено три тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.