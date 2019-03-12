СМИ: Совет Европы призвал парламент Украины отложить принятие законопроекта о госязыке

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к депутатам Верховной рады с просьбой приостановить на период выборов президента Украины принятие законопроекта о государственном языке. Об этом во вторник изданию "Европейская правда" сообщили в пресс-центре Совета Европы.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - сказала Миятович.

Она добавила, что к процессу разработки подобных законопроектов нужно привлечь представителей различных языковых групп, и их взгляды должны быть учтены. "Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - отметила комиссар.

О законопроекте

4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В нем отмечается, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. В документе указано, что "попытки введения на Украине официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре являются действиями, провоцирующими языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направлено на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Подчеркивается, что публичное унижение украинского языка - "противоправное деяние, тождественное надругательству над государственными символами Украины и наказывается в соответствии с законом".

Согласно законопроекту, люди, желающие получить гражданство Украины, обязаны "подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком".

Также предлагается ввести должность уполномоченного по защите государственного языка, которого будет назначать и увольнять кабинет министров. Его задача - защита украинского языка, а также прав граждан на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.