Пока не упал занавес. Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером

Депутаты Европарламента приняли во вторник большинством голосов резолюцию по докладу "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией". В принятом ими документе говорится, что "в нынешних обстоятельствах Россия более не может считаться "стратегическим партнером".

На основе обширного списка претензий к России, включающего ситуацию на Украине, воссоединение Крыма с РФ, дело Скрипалей и еще много всего другого, евродепутаты пришли к заключению, что по вине российской стороны существующее свыше 30 лет Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и РФ "более не соблюдается", поэтому его "следует пересмотреть". Как и многие другие резолюции Европарламента, данный документ носит рекомендательный характер и не является юридически обязывающим для исполнительных структур Евросоюза. Скорее его следует рассматривать как политическую декларацию евродепутатов, чей мандат закончится через два с половиной месяца, когда состоятся новые европейские выборы. Тем не менее, этот документ по-своему показателен. Он не только красноречиво отражает настроения европейского политического истеблишмента, но и указывает, в каком направлении будут двигаться предвыборные дебаты партий и движений при обсуждении международной повестки дня. От Крыма до газа Доклад, одобренный 402 голосами при 163 против и 89 воздержавшихся, содержит десятки пунктов критики в адрес России. Одна из главных претензий связана с воссоединением Крыма с РФ и ситуацией на юго-востоке Украины. По мнению евродепутатов, нормальные отношения между ЕС и РФ не могут быть восстановлены до тех пор, пока "Россия не выполнит полностью минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины". При этом Европарламент в привычной для себя манере не обращает внимания на "малозначительный" нюанс: Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, следовательно, минские соглашения должны выполняться не ею, а самой Украиной и самопровозглашенными республиками - Донецкой и Луганской.

Вообще складывается впечатление, что авторы доклада постарались суммировать в нем все обвинения, когда-либо звучавшие в адрес России. Агрессивные устремления и военные приготовления, милитаризация на Черном и Азовском морях и Балтике, кампании дезинформации и кибератаки, вмешательство в выборы и в кампанию референдума о выходе Великобритании из ЕС, финансирование крайне правых и националистических партий и движений в Европе, оккупация грузинских территорий и даже поддержка сил, выступающих против решения спора о названии Македонии. Все это есть в перечне. Не обошлось без "шпионской деятельности", "отмывания денег" и прочего попрания прав и свобод, отрицания общих ценностей и нарушений базовых принципов. В этом же ряду и традиционные претензии к внутриполитической ситуации: значительное ухудшение в области соблюдения прав человека, ущемление свободы СМИ, преследования правозащитников, репрессии в отношении гражданских активистов и прочее. Отдельный пункт посвящен строительству газопровода "Северный поток - 2", которое, по мнению евродепутатов, должно быть прекращено как "не соответствующее положениям энергетической политики ЕС и его стратегическим интересам". По логике авторов доклада, поставки дешевого газа из России "ставят под угрозу внутренний рынок ЕС", которому нужна "более надежная и более стратегическая энергетическая инфраструктура", способная противостоять "российским гибридным действиям". В отдельных сферах Не обошлось в документе и без дежурных постулатов о необходимости формировать отношения, основанные "на принципах международного права, уважения прав человека, демократии и мирного урегулирования конфликтов", а также о готовности ЕС оставаться "открытым для более прочных отношений и ведущего к ним диалога". Однако, тут же констатируют авторы документа, "в настоящее время в результате игнорирования Россией этих принципов отношения ЕС с РФ основываются на сотрудничестве в отдельных областях, представляющих общий интерес". Именно такой принцип точечного, ограниченного взаимодействия предлагается сохранять и впредь - до тех пор, пока Россия не исправится.

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"Глобальные вызовы, которые касаются изменения климата, окружающей среды, обеспечения энергетической безопасности, цифровых технологий, алгоритмов принятия решения, искусственного интеллекта, внешнеполитических вопросов и вопросов безопасности, противодействия распространению оружия массового уничтожения, борьбы против терроризма и организованной преступности, вопросов защиты экологии Арктики, - все это требует избирательного взаимодействия с Россией", - сочли евродепутаты. По их мнению, важно "добиваться снижения существующей напряженности и начать проведение консультаций с Россией, чтобы снизить риск недопонимания, неверного толкования и искажения фактов". В этой связи Европарламент рекомендовал "сосредоточить внимание [во взаимодействии с Россией] на вопросах, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки, Севера Европы и Арктического региона, борьбы против терроризма, насильственного экстремизма, распространения ядерного оружия, осуществления контроля над вооружениями, обеспечения стратегической стабильности в киберпространстве, борьбы против организованной преступности, нелегальной миграции и изменения климата". Сотрудничество должно включать в себя и совместные усилия по сохранению одобренного СБ ООН Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении Ирана. Важными посчитали в Европарламенте и продолжение усилий по прекращению войны в Сирии. Курс на выборы В принципе резолюция Европарламента не блещет новизной. Несколько лет назад, вскоре после начала событий на юго-востоке Украины, евродепутаты уже высказывались за то, чтобы более не считать Россию стратегическим партнером Евросоюза. А не далее как в 2018 году они же принимали резолюцию о необходимости остановить реализацию проекта "Северный поток - 2". В нынешнем докладе его авторы, по сути, обобщили все ранее звучавшие претензии и добавили к ним кое-что из свеженького вроде той же Македонии. На политическую декларацию евродепутатов, которые к тому же через пару месяцев сложат полномочия, можно было бы и не обращать внимания, если бы она не указывала на те основные направления, по которым будут разворачиваться дебаты перед майскими выборами в Европарламент. Уже понятно, что Россию будут обвинять в попытках вмешательства в выборы. Собственно, эти обвинения уже звучат главным образом со стороны ряда правящих партий и правительств, которые не без оснований опасаются, что после выборов их представительство в Европарламенте может изрядно уменьшиться.

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