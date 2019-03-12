Могерини призвала Россию вернуться к выполнению ДРСМД

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвала Россию "вернуться к выполнению договора". Об этом она заявила во вторник, выступая на заседании Совбеза ООН по взаимодействию Евросоюза с всемирной организацией.

"Мы выразили серьезную озабоченность относительно выполнения Россией положений ДРСМД. Мы должны работать, чтобы сохранить договор и чтобы Россия вернулась к его полному выполнению", - заявила она.

Она подчеркнула, что Россия "является важным партнером для ЕС, с которым Евросоюз тесно работает, в частности, по Ирану и в Арктике". В то же время Могерини повторила ряд обвинений в адрес России, заявив об озабоченности Евросоюза "поведением России на Украине, в Крыму, в Азовскому море, но также в деле Солсбери и в связи с попыткой шпионажа против ОЗХО".