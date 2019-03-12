{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД

Могерини призвала Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Она также указала Совбезу ООН на необходимость работать над сохранением договора

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвала Россию "вернуться к выполнению договора". Об этом она заявила во вторник, выступая на заседании Совбеза ООН по взаимодействию Евросоюза с всемирной организацией.

На эту тему
Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Мы выразили серьезную озабоченность относительно выполнения Россией положений ДРСМД. Мы должны работать, чтобы сохранить договор и чтобы Россия вернулась к его полному выполнению", - заявила она.

Она подчеркнула, что Россия "является важным партнером для ЕС, с которым Евросоюз тесно работает, в частности, по Ирану и в Арктике". В то же время Могерини повторила ряд обвинений в адрес России, заявив об озабоченности Евросоюза "поведением России на Украине, в Крыму, в Азовскому море, но также в деле Солсбери и в связи с попыткой шпионажа против ОЗХО".

Теги
СШАРоссияМогерини, ФедерикаВыход США и России из ДРСМД
Кризис в Сирии
ООН сообщила о гибели 50 мирных жителей в сирийском Эль-Багузе после авиаударов коалиции
Как сообщили в организации, удары были нанесены, когда гражданские лица пытались бежать из зоны военных действий
Читать полностью