Могерини считает, что ядерное сдерживание утратило эффективность

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Традиционное ядерное сдерживание стало не эффективным для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совбеза ООН по взаимодействию Евросоюза со всемирной организацией.

"Глобальная архитектура разоружения и нераспространения сейчас ставится под сомнение, как никогда ранее, и для меня это - один из самых невероятных парадоксов нашего времени. Сдерживание более не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире. Новая гонка вооружений, и, в особенности ядерных вооружений, может сделать мир только более опасным", - заявила она.

"Наша общая безопасность нуждается в надежной многосторонней системе разоружения и нераспространения", - отметила Могерини. В качестве примера она привела Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подчеркнув, что "сохранение договора о нераспространении, который работает и дает результаты - это не только вопрос снижения ядерной угрозы, но и вопрос сохранения доверия Совету Безопасности ООН, поддержавшему этот документ".

В своей речи Могерини ни разу не упомянула США, которые выходят из ключевых международных договоров в сфере сокращения вооружений и нераспространения. В декабре 2001 года США объявили об одностороннем выходе из Договора по ПРО, в мае 2018 - об одностороннем выходе из СВПД, в феврале 2019 года - об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В двух последних случаях Вашингтон возложил всю ответственность за свои действия на Иран и Россию.