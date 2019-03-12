Мэй: Британия может утратить шанс на Brexit, если парламент отвергнет соглашение с ЕС

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Великобритания может утратить имеющийся у нее шанс выйти из состава Евросоюза, если Палата общин вновь отвергнет проект сделки с Брюсселем. Об этом заявила во вторник, выступая в парламенте в преддверии ключевого голосования по проекту сделки, премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Угроза для тех из нас, кто хочет верить в [выбор, который сделал] британский народ, и добиться соблюдения итогов референдума, заключается в том, что, если сегодня голосование будет проиграно, если сделка не будет утверждена, то и Brexit может оказаться потерян", - сказала Мэй, почти полностью потерявшая голос во время выступления, открывающего дебаты перед голосованием, назначенным на 19:00 по местному времени (22:00 мск).

Глава правительства подчеркнула, что согласованные ею в понедельник в Страсбурге дополнения к проекту соглашения позволят Лондону прекратить работу защитного механизма "бэкстоп", если Брюссель будет умышленно затягивать его действие, не давая Великобритании завершить Brexit. Она также предостерегла депутатов о рисках, связанных с выходом страны из европейского сообщества без какой-либо сделки вообще. Как предупредил накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, "третьего шанса" согласовать условия Brexit Брюссель Лондону не даст.

Мрачные перспективы

"Я искренне надеюсь, что палата проголосует за документ, который я искренне считаю хорошей сделкой - лучше той, чем нам предлагали еще несколько недель назад. Альтернативные варианты, увы, малопривлекательны. Со временем мы, вероятно, сможем превратить и Brexit без сделки в успех для Великобритании, однако в краткосрочной перспективе он обернется сильным экономическим шоком и скажется на британском бизнесе и населении," - сказала премьер-министр, добавив, что "проблемы не решит" и перенос Brexit на более поздний срок. По ее словам, в отсутствие четкого плана это лишь "продлит неопределенность, поставив под угрозу рабочие места и инвестиции", тогда как повторный референдум о Brexit станет ударом по британским демократическим институтам.

"Если что-либо из этого в действительности произойдет, неправильно будет возлагать вину на Европейский союз, - подчеркнула Мэй. - Ответственность сегодня возьмет на себя эта палата. Виновата будет наша неспособность действовать сообща в интересах народа, чтобы добиться соблюдения итогов референдума"

Слово прокурора

Для многих британских депутатов в преддверии голосования была ключевой позиция генерального прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокса по вопросу о том, являются ли согласованные Мэй поправки действительно обязывающими для сторон, и помогут ли они избежать ситуации, в которой Великобритания окажется в зависимости от ЕС, завязнув в "бэкстопе" и не будучи в состоянии полностью покинуть таможенный союз. В своем заключении Кокс подчеркнул, что согласованные с ЕС поправки снизили риск подобного развития событий, однако не исключили его полностью, что определило позиции колеблющихся депутатов. Согласно оценкам британским комментаторов, из-за заявления Кокса шансы на то, что парламент одобрит сделку Мэй, вновь резко упали.

15 января депутаты Палаты общин уже один раз проголосовали против проекта сделки с Брюсселем, а позднее одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Хотя само соглашение и не было изменено, в дополнениях к нему стороны обязались как можно быстрее найти альтернативу "бэкстопу", а также дать Великобритании возможность прекратить действие механизма с помощью независимого арбитра, но не в полностью одностороннем порядке.

Три голосования

Как ранее пообещала парламентариям Мэй, Палата общин 13 марта сможет проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС вновь будет отвергнут. В том случае если депутаты выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок.