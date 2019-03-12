Суд Киева возбудил дело по факту голосования за стратегический курс Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева возбудил дело относительно голосования Верховной радой за поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны в Европейский союз и НАТО. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном на сайте во вторник.

"Истец (депутат Рады от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев - прим. ТАСС) просит суд признать противоправными действия председателя Верховной рады Андрей Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Конституции Украины и закона Украины "О регламенте Верховной рады Украины", - сказано в сообщении.

Шенцев также просит суд признать "противоправной бездеятельность" Парубия во время голосования за законопроект в парламенте.

7 февраля Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие курс страны в Европейский союз и НАТО. Позже, 19 февраля, документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 Основного закона меняются полномочия президента, и он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент в соответствии с законом уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство - обеспечивать его реализацию.