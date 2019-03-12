США намерены выделить на военную помощь Украине $200 млн в 2020 году

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине $200 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом заявил во вторник генерал-лейтенант Энтони Иерарди во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона.

У него спросили, какой объем военной помощи Вашингтон намерен предоставить Киеву в 2020 финансовом году. "Более $200 млн по этой статье [бюджета]", - отметил он.

Помощник заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер, занимающаяся финансовыми вопросами, рассказала, что Пентагон "вместе с Госдепартаментом продвигается вперед в деле разработки такого рода инициатив".

Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации США. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

На прошлой неделе главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что Соединенные Штаты в будущем будут рассматривать поставки Киеву также снайперского оружия и вооружений для украинских ВМС.

Поставки американского вооружения на Украину

В начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля 2018 года стало известно, что Украина уже получила это оружие. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN сообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны. Кроме того, украинской стороне были переданы военные радиолокационные контрбатарейные системы Q36, предназначенные для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн.