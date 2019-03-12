Европарламент отклонил предложение о восстановлении межпарламентского диалога с Россией

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) отклонил поправку группы депутатов к докладу о политических отношениях ЕС и РФ с предложением восстановить официальные межпарламентские связи с Россией. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося во вторник в Страсбурге голосования, которое транслировалось на сайте ЕП.

В тексте поправки говорилось, что ЕП "сожалеет об отсутствии официального межпарламентского диалога в рамках делегации в комитете парламентского сотрудничества ЕС - Россия из-за взаимных ограничительных мер". "[Европарламент] призывает стороны устранить все препятствия межпарламентскому диалогу и созданию условий для возобновления работы комитета парламентского сотрудничества ЕС - Россия", - было сказано в документе.

"Европарламент считает, что такой диалог является важным инструментом минимизации риска дальнейших разногласий и недопониманий между сторонами", - отмечалось в поправке. Однако большинство депутатов высказалось против ее внесения в итоговый документ.

Принятый во вторник доклад Европарламента содержит обширный набор претензий ЕС к России, включая ситуацию на Украине, воссоединение Крыма с РФ, "дело Скрипалей" и другие. В этой связи Европарламент требует продления санкций ЕС, пока не будут выполнены минские соглашения и "не будет восстановлена территориальная целостность Украины". Целые разделы посвящены "отмыванию денег", "шпионской деятельности", "финансированию политических партий, выступающих против Евросоюза" - эту деятельность Россия осуществляет в Европе, считают в ЕП.