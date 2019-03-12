США в 2020 году хотят выделить на ядерное оружие $14 млрд

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Администрация США в 2020 финансовом году планирует ассигновать на ядерные вооружения $14 млрд, на противоракетную оборону (ПРО) - еще $13,6 млрд. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов главный финансовый инспектор министерства обороны США Элейн Маккаскер, представляя бюджетный запрос Пентагона на будущий год.

"Мы продолжаем вкладывать значительные средства во все составляющие ядерной триады. Общая сумма, заложенная в бюджетный запрос на эти цели, составляет $14 млрд, включая $3 млрд на [разрабатываемый США новый стратегический бомбардировщик] B-21 и $2,2 млрд на [проектируемые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса] Columbia", - заявила Маккаскер.

"Наконец, мы запрашиваем $13,6 [млрд] на противоракетную оборону, в том числе $9,4 млрд - на Агентство по ПРО [Пентагона]. Важно отметить, что мы увеличивали свои инвестиции на ПРО в 2018-2019 финансовых годах и теперь поддерживаем достигнутый уровень", - сказала представитель военного ведомства США.

В понедельник Белый дом направил проект федерального бюджета на 2020 финансовый год на рассмотрение Конгресса.

Кроме того, бюджетный запрос Пентагона на 2020 финансовый год к Конгрессу США отвечает условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом существует возможность принятия решения о модернизации вооружения, заявила Маккаскер.

"В настоящее время наш бюджетный запрос отвечает условиям ДРСМД, но существуют решения о модернизации вооружения, которые нужно принять", - сказала она.