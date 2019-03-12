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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном во вторник.

Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношениях с Ираном, объявленного 15 мая 1995 года. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ИранаТрамп, Дональд
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