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ВС Латвии заявили о приближении трех российских военных самолетов к границе страны

В Национальных вооруженных силах республики уточнили, что речь идет о двух Су-27 и одном Ту-134
Истребители Су-27 Виталий Невар/ТАСС
Описание
Истребители Су-27
© Виталий Невар/ТАСС

РИГА, 12 марта. /ТАСС/. Три российских военных самолета во вторник были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 12 марта идентифицировали два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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