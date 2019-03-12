ВС Латвии заявили о приближении трех российских военных самолетов к границе страны

РИГА, 12 марта. /ТАСС/. Три российских военных самолета во вторник были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 12 марта идентифицировали два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.