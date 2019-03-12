ЦИК Украины распустил тернопольскую окружную избирательную комиссию из-за нарушений

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии (ОИК) территориального избирательного округа номер 163 (город Тернополь) из-за выявленных нарушений при формировании участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.

"ОИК нарушила требования избирательного закона относительно права пропорциональной доли каждой категории должностей в УИК для каждого субъекта внесения соответствующего представления", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что указанный окружком предоставлял преимущества для представителей отдельных кандидатов на пост президента Украины при назначении на должности председателей, их заместителей и секретарей соответствующих участковых избиркомов.

Центризбирком отменил решение этого окружкома о формировании участковых комиссий, а также распустил весь его состав.

ЦИК постановил, что кандидаты в президенты могут до 01:00 мск 15 марта внести в Центризбирком кандидатуры в новый состав 163-й ОИК. В решении также сказано, что участковые комиссии в пределах этого округа должны быть сформированы до 16 марта.

Территориальный избирательный округ номер 163 охватывает часть города Тернополь, в нем находится 85 избирательных участков, количество избирателей оценивается в 172,1 тыс. человек.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.