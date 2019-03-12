Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание Крыма российским

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN. 427 конгрессменов подержали резолюцию, и лишь один республиканец проголосовал против.

Текст инициативы "Закон о непризнании аннексии Крыма" очень короткий и состоит всего из нескольких предложений. "Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, - говорится в документе. - Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

Законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". Однако в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов". Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.