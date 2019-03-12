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Пентагон запросил у Конгресса $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия в 2020 году

Ведомство также просит предоставить $927 млн на разработку программ искусственного интеллекта, включая программы по распознаванию лиц и изображений

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Бюджетный запрос Пентагона к Конгрессу США на 2020 финансовый год включает в себя выделение $2,6 млрд на исследование и разработку гиперзвукового оружия. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного оборонным ведомством во вторник.

Запрос включает в себя разработку гиперзвукового оружия "наземного, морского и воздушного базирования". Кроме того, Пентагон просит выделить $927 млн на разработку программ искусственного интеллекта, включая программы по распознаванию лиц и изображений, а также $3,7 млрд на разработку беспилотных систем.

Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации США. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

Президент США Дональд Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

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СШАТрамп, Дональд
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