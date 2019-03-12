Конгрессмены США одобрили резолюцию о санкциях против причастных к убийству Немцова

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник почти единогласно одобрила резолюцию с призывом к нынешней вашингтонской администрации выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто причастен к этому преступлению. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN. 416 конгрессменов подержали резолюцию, один республиканец проголосовал против.

В конце февраля эта резолюция была внесена сразу в обе палаты Конгресса. Автором документа в Палате представителей выступил конгрессмен-демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк), а автором сенатской версии - сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида). Отмечается, что документ был представлен по случаю четвертой годовщины гибели российского политика.

О резолюции

В тексте законодатели выступают с осуждением российских властей, которые, по их версии, скрыли обстоятельства убийства. При этом члены Конгресса призвали правительство США "во время любых контактов с правительством Российской Федерации поднимать вопрос убийства Немцова и подчеркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности".

Помимо этого, сенаторы и конгрессмены призывают правительство России "провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", а также призывают "госсекретаря и министра финансов [США] использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и Глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству Бориса Немцова". Также законодатели хотят поручить госсекретарю и директору Национальной разведки США подготовить доклад, который бы содержал подробные обстоятельства убийства.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Убийство Немцова

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.