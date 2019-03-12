В ФРГ заявили, что Россия, США и ЕС должны наладить диалог по безопасности в Евроатлантике

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Германия убеждена, что Россия, США и ЕС должны наладить на данном этапе диалог по проблемам безопасности в евроатлантическом пространстве. Об этом сообщила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман, выступая во вторник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Комментируя проблематику обострения напряженности в отношениях Запада с Россией, она указала, что Берлин настаивает на ведении переговоров с Москвой, невзирая на все нынешние сложности. По словам Бауман, Германия считает, в частности, что Запад не должен отказываться от организации заседаний Совета Россия - НАТО. "Мы... должны найти пути и средства ведения диалога с Россией по этим чрезвычайно сложным вопросам. Поэтому правительство Германии является твердым сторонником проведения регулярных встреч Совета Россия - НАТО, на которых эти вопросы должны обсуждаться", - сказала Бауман.

Кроме того, отметила она, ФРГ призывает РФ и США вести диалог о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). С точки зрения Берлина, Вашингтон и Москва также должны начать переговоры о контроле над новым стратегическим и тактическим ядерным оружием. "Наша чрезвычайно ясная позиция заключается в том, чтобы просить и Вашингтон, и Москву сесть за стол [переговоров] и обсуждать будущее Нового ДСНВ [так в США принято именовать ДСНВ], а также выйти за рамки Нового ДСНВ и обсуждать новые стратегические средства, разработанные Россией, а также новые тактические средства. Все это должно обсуждаться на переговорах", - заявила Бауман.

"Что нам необходимо, так это диалог по европейской стабильности, европейской безопасности", - подчеркнула в заключение Бауман.